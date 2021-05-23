شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الزمالك: سنحتفل غدا بتسليم اللجنة الجديدة والفترة المقبلة حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الحالية المكلفة بإدارة الزمالك، عن كواليس استقبالهم لقرار تعيين لجنة جديدة لإدارة القلعة البيضاء، وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، عبر شاشة قناة الزمالك: كُلفنا كلجنة بإدارة النادي، وكنا نعرف أننا سنغادر عملنا بالنادي في يوم من الأيام، لكننا لن نتأخر عن النادي، حافظنا على الكيان العظيم في ظروف صعبة، ونتمنى التوفيق للجنة الجديدة، وأن تحل المشكلات الموجودة بالنادي، وتحدثت معهم وهنأتهم.

وأضاف: الهدف الأول والأخير هو خدمة النادي، ونحن تحت أمر اللجنة الجديدة في أي استشارة، تحدثت مع نائب رئيس اللجنة الجديدة، وقلت له إننا كلنا ثقة فيهم، والتسليم سيحدث غدا، سنتواجد غدا بالنادي لتسليم اللجنة الجديدة، وهذا يحدث لأول مرة وستكون هناك احتفالية بالنادي.

واختتم: هناك اتصالات تمت بين أعضاء اللجنة السابقة والجديدة، ويجب علينا كجماهير وأعضاء مساندة اللجنة الجديدة؛ لأن المرحلة المقبلة حرجة وستشهد انتخابات، واللجنة الجديدة ستكمل من حيث انتهت لجنتنا في عملها وكلنا ثقة بهم للحفاظ على النادي.

من جانبه، أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة نادى الزمالك، أن مهمة الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء ستكون من أجل إجراء انتخابات بحيادية ونزاهة ليتولى المجلس المنتخب القادم مهمته فى 24 نوفمبر المقبل، ولا توجد أى نية لدى اللجنة من أجل الاستمرار لمدة أكثر من ذلك.