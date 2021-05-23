شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 9 مصريين لدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

نتائج السيدات:

ـ فوز نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 11-5.

ـ فوز ندى عباس على مواطنتها منة حامد بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 8-11, 11-6, 11-6

ـ خسارة مريم متولي أمام منافستها الإنجليزية أليسون ويترز بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 9-11, 11-9.

ـ انسحاب مير هاني أمام منافستها الإنجليزية سارة جان بيري لتودع منافسات البطولة بعد تعرضها للإصابة.

ـ فوز يثرب عادل على مواطنتها هنا رمضان بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-3.

ـ فوز هانيا الحمامي على الويليزي إيميلي وايت لوك بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-4.

نتائج الرجال

ـ فوز يوسف إبراهيم على منافسه الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-7.

ـ فوز مصطفى عسل على منافسه الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-9, 11-6.

ـ فوز فارس الدسوقي على الفرنسي جريجور جوليتير بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 7-11, 11-3.

ـ فوز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، على منافسه الاسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 12-10.

ـ فوز محمد أبو الغار على مواطنه مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-13, 11-5, 11-3 .