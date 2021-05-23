شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر عن استبعاده من الاتحاد: محدش بلغنى ومتواجد غدا في المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف قمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تغيبت عن مباراة المصري للإصابة، وحسب تعليمات الطبيب، سأكون متاحا للتدريب الجماعي مع الفريق غدا، استعدادا لمواجهة الجونة، التي تلعب مساء الثلاثاء المقبل".

وكان الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، قرر استبعاد خالد قمر مهاجم الفريق، من المباريات والمعسكرات والتدريبات الجماعية لنهاية الموسم، وتلقى المهاجم الأمر من إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني للاتحاد السكندري، كلف خالد قمر بالتدريبات المنفردة بشكل يومي في العاشرة صباحا، لحين البت في أمره بنهاية الموسم الجاري، والذي يحتل فيه الفريق المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وامتثل اللاعب لقرار الجهاز الفني ويخضع لبرنامج تدريبي منفرد، رغم أنه غاب عن اللقاء الأخير أمام المصري بداعي الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، على أنه يتعافى منه ويعود للتدريبات الجماعية، لكنه فوجئ بقرار الاستبعاد.