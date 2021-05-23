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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو، والأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه.

سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

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رسميًا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك

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اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

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الاتحاد السكندرى يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة رسميا

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شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو

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لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادى غدًا

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الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه

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بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا.. فيديو وصور

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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