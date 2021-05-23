شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو، والأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه.

سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

رسميًا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك

اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

الاتحاد السكندرى يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة رسميا

شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو

لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادى غدًا

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه

بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا.. فيديو وصور