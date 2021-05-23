شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، الموافق 22 مايو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي، ورسميا.. حسين لبيب رئيسا للجنة إدارة نادى الزمالك.

سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التى أجرتها بعثة الفريق صباح اليوم، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

رسميا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك.

اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

أحال مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادى الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد عليها.

شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو

استقر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على ضم 28 لاعبا لمعسكر الفراعنة فى شهر يونيو المقبل، ضمن برنامج الفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو التى تنطلق فى يوليو المقبل.

لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادى غدًا

تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية، التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التى ستقود النادى الفترة المقبلة، غدا الأحد بمقر النادى.

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه

تأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا.. فيديو وصور

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم السبت، بمدينة آبا النيجيري، استعدادا لخوض مباراة إنيمبا، في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.