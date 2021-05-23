شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري قاعدة صواريخ على حراس سيراميكا قبل مواجهة إنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا، مقطع فيديو خلال تدريباته لحراس الفريق استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري هذا الموسم.

واستعرض الحضري خلال الفيديو مهارة التسديدات الصاروخية على حراس المرمى في سيراميكا، لرفع لياقتهم البدنية، وقياس قدراتهم على التصدي للكرات المسددة من مسافات بعيدة.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.

وكان الفريق قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.

وانتظم فريق سيراميكا في التدريبات الجماعية أمس، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد التعادل أمام فريق سموحة بهدف لكل فريق.