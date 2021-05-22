شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. رحيل لويس سواريز لم يؤثر على قدرات برشلونة الهجومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني في موسم شهد منافسة شرسة مع ريال مدريد الوصيف وبرشلونة صاحب المركز الثالث.

وحصل المهاجم لويس سواريز على إشادات كبيرة من متابعي الكرة الإسبانية ومدربه الأرجنتيني سيميوني الذي وصفه بالمؤثر والقوي هجومياً.

وتمكن الأوروجوياني من الظهور بمستوى جيد خلال الموسم الحالي بعد استغناء برشلونة عن خدماته وهو ما تسبب له في تحدي خاص (على حد وصفه).

وسجل سواريز 21 هدف في الليجا ساعدت الفريق المدريدي على حسم الكثير من المواجهات وتصدير المشاكل والقلق لدفاعات الفرق المنافسة.

ولكن بالنظر إلى تأثير غياب سواريز عن فريقه السابق برشلونة فإن الرد سيكون صادم وعكس توقع الكثير وذلك بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها الخط الأمامي لتشكيلة المدرب الهولندي كومان.

وتمكن رفاق ليونيل ميسي من احتلال صدارة الفرق الأكثر قوة هجومية بعد تسجيل 85 هدف، وبفارق 18 هدف عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب الـ67 هدف، وهو ما يظهر تفوق واضح لفريق سواريز السابق عن الحالي.

وبالعودة إلى موسم 2019-2020 (الموسم الأخير لسواريز في برشلونة) نجد 86 هدف في حصيلة برشلونة الهجومية ببطولة الدوري الإسباني وهو نفس رقم الموسم الحالي تقريباً فيما جاء ريال مدريد (بطل النسخة) وصيفاً برصيد 70 هدف.

أما موسم 2018-2019 الذي شهد التتويج الأخير لفريق برشلونة ببطولة الليجا المحلية، سجل هجوم برشلونة 90 هدف كأقوى خط أمامي وحصد ليونيل ميسي على جائزة الهداف بعد أن سجل 36 هدف.

ففي الموسم الحالي، لم يختلف المعدل التهديفي لفريق برشلونة كثيراً عن المواسم السابقة، وإنما كانت المشكلة في الأخطاء الدفاعية والقدرة الخططية للمدرب رونالد كومان على حسم عدد من المباريات.

كما أن توهج سواريز بعد الرحيل عن برشلونة مع فريقه الجديد لم تسلب لقب الهدف من الأرجنتيني ميسي بل لم تضمن له الوصافة أوالمركز الثالث على أقل تقدير.

حيث يحتل ليونيل ميسي صدارة هدافي جدول بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 30 هدف فيما يأتي كريم بنزيما ثانياً ب23 هدف، وجاء جيرارد مورينو، لاعب فياريال، في المركز الثالث بعد أن سجل 23 هدف.