شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد يُلمح إلى احتمالية توقيع فرجاني ساسي لفريق آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل في موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل مقر وزارة الشباب والرياضة بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

وقال «لبيب» ردا على سؤال حول إمكانية تمديد عقد فرجاني ساسي إن أي لاعب سيمدد عقده ما لم يكن موقع لأي ناد آخر، في تلميح إلى أن اللاعب قد يكون وقع لناد آخر ومن الصعب استمراره مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت حول اتفاق اللاعب التونسي مع بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.