شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد ينتظر موسيماني في حالة حصد اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على وعد من المسؤولين بالقلعة الحمراء بتمديد عقده والاستمرار في منصبه في حالة حصد اللقب العاشر ببطولة دوري الأبطال.

وأثنى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة على طريقة إدارة المدير الفني لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دوري الأبطال التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وتأهل الأحمر إلى نصف نهائي البطولة.