شكرا لقرائتكم خبر عن مراكش تحتضن كؤوس زايد و«أم الإمارات» والوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار مراكش في المملكة المغربية، عصر الأحد ثلاثة سباقات، يتصدرها كأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة، والذي يجتذب 31 خيلاً، في يوم الإمارات أبوظبي.

ويسعى «استقبال» لمزرعة سيس، بإشراف رشيدي حسناوي وقيادة عبد الرحيم فاضل، للفوز كأس زايد (قوائم) لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته المالية 320 ألف درهم مغربي، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق.

وتشارك في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته المالية 160 ألف درهم مغربي، 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بإشراف تيباري اضياف، وينافس على اللقب أيضاً «يوجورتا زيمور» لفهد صالح السيري، بإشراف عبد القادر زنون، و«باهي الأطلس» لعمر ديساوي، بإشراف خالد فاضل.

ويطمح الجواد القوي «ريسكي فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي ايشارتي، لحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 70 ألف درهم، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط.

ومن جهة، أخرى يستضيف مضمار كابنيللي بالعاصمة الايطالية روما، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 11 ألف يورو، بمشاركة 4 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.