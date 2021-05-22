شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تقف على تحضيرات «طوكيو 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 التي تقام في الفترة ما بين الرابع والعشرين من أغسطس وحتي الخامس من سبتمبر المقبل، انعقد الاجتماع التحضيري الخاص بمناقشة الاستعدادات فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والطبية، كذلك مناقشة التقارير التي أعدتها اللجان المختصة وآخر المستجدات التي تتم من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية واللجان المنبثقة منها.

وقد حضر الاجتماع كل من ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية والدكتور عبدالرزاق أحمد بن رشيد الأمين المالي ممثلاً عن اللجنة المالية، كذلك عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات ممثلاً عن اللجنة الفنية بالإضافة إلى جمعة علي سعيد النعيمي رئيس اللجنة الطبية.