شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة آسيا للملاكمة الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد مراسم حفل افتتاح النسخة ال13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها الدولة لأول مرة، وتستمر حتى 31 مايو/ أيار الجاري، وينظمها الاتحادان (الآسيوي والإماراتي للملاكمة) بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

ومن المقرر أن يكون رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كرملوف قد وصل في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى دبي؛ حيث سيلقي كلمة افتتاح البطولة، وسيشارك رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة في التدريب الخاص مع أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة؛ وذلك في الساعة 10:00 صباح الأحد، كما تعقد اللجنة المنظمة للبطولة في الساعة 2:00 ظهر اليوم الأحد اجتماعاً فنياً بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما ستتخلل البطولة عدة دورات تدريبية للحكام والمدربين الدوليين، كما سيتم عقد عدة اجتماعات للجان الدولية والآسيوية.

وأكد عمر الكندي مدير البطولة أن حفل الافتتاح سيتضمن تقديم المنتخبات المشاركة وترديد قسم الرياضيين والحكام، كما سيتضمن الحفل تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها دبي وسبقت بها جميع دول العالم خلال جائحة كوفيد -19.

وأضاف عمر الكندي: «اكتمل مساء أمس وصول الوفود المشاركة في البطولة من الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين من جميع المنتخبات ولجان عمل الاتحاد الآسيوي المشاركين في البطولة؛ حيث تواجدت فرق الاستقبال في مطارات دبي على مدار الساعة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم إلى أرض الدولة بيسر وسهولة ونقلهم إلى مقر الإقامة بالفندق، ووصل عدد الملاكمين إلى 237 ملاكماً من 21 دولة آسيوية، ووصل عدد الحكام الذين سيديرون العملية التحكيمية في البطولة إلى 19 حكماً، فيما وصل عدد المندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً».