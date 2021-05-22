شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية جوف تتوج ببطولة بارما للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت الأمريكية كوكو جوف (17 عاماً) لقبها الثاني في مسيرتها بفوزها على الصينية وانج تشيانج 6-1 و6-3 في نهائي بطولة بارما للتنس المقامة على ملاعب ترابية، السبت.

وهو اللقب الثاني لجوف المصنفة 30 عالمياً، في مسيرتها بعد دورة لينز النمساوية في عام 2019، كما حققت فوزها العشرين في مبارياتها الـ 26 الأخيرة.

واحتاجت جوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولإنقاذ جميع المحاولات الأربع لكسر إرسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في أول لقاء يجمع بينهما.

ولم تخسر جوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، لتؤكد جاهزيتها لخوض بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق الأسبوع القادم ولتتابع تألقها على ملاعب الكرة الصفراء، بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الأسبوع الماضي.

في المقابل، كانت الصينية تشيانج (29 عاماً) تمني نفسها بإحراز لقبها الثالث في مسيرتها والأول خارج حدود بلادها.