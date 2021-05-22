موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس الحاسمة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، في الخامسة مساء غدا الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على بيرنلي 3-0 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ66 نقطة، متفوقا على ليستر سيتي الخامس بفارق الأهداف، ولا بديل أمام الريدز سوى الفوز على كريستال بالاس لضمان تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، كاباك وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبتسون

الوسط: ألكانتارا، فابيانو، ويجنالدوم، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.