بطولة إسبانيا: سواريس يهدي اتلتيكو لقبه الحادي عشر في تاريخه

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مدريد: أهدى المهاجم الاوروغوياني المخضرم لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد لقب بطل للدوري الاسباني في كرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على مضيفه بلد الوليد 2 1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة السبت.

ورفع أتلتيكو رصيده الى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2 1.

وتخلف اتلتيكو بهدف سجله أوسكار بلانو (18)، قبل أن يدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني أنخل كوريا (57) ويسجل له سواريس هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم.

وكان مهاجم برشلونة السابق سواريس (33 عاماً) انتقل الى صفوف اتلتيكو مطلع الموسم الماضي بعد رفض النادي الكاتالوني تجديد عقده.

وكان اللقب انحصر بين قطبي العاصمة الاسباني بعد خروج برشلونة من الصراع الثلاثي في المرحلة قبل الاخيرة، وكان اتلتيكو يملك مصيره بيده لأنه كان يبتعد على منافسه المباشر بنقطتين.

واستحق أتلتيكو بقيادة مدربه الفذ الارجنتيني دييغو سيميوني التتويج باللقب لأنه لم يتخل عن الصدارة منذ كانون الاول/ديسمبر الفائت حتى انه تقدم بفارق شاسع في احدى مراحل الدوري قبل ان يتقلص في الاسابيع الاخيرة.

اما ريال مدريد، فتخلف بدوره أمام فياريال بهدف سجله يريمي بينو (20)، قبل ان يرد بهدفين في الدقائق الاخيرة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (87) والكرواتي لوكا مودريتش (90+2).