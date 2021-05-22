شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يظهر لأول مرة في تدريب الإسماعيلي بعد التعافي من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فريق الكرة الأول بالإسماعيلى عودة إيهاب جلال، المدير الفنى، لقيادة التدريبات، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق للقاء مصر المقاصة، بعد غد الإثنين لحساب منافسات الأسبوع الـ24 ببطولة الدورى المحلى.

فى بداية المران حرص إيهاب جلال على عقد محاضرة وسط ترحيب من كافة أعضاء الفريق على عودته لقيادة الدراويش.



ايهاب جلال



ايهاب جلال



ايهاب جلال

المران شهد حضور على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية، وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف على الفريق، والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة.

وخاض الثلاثى شكرى نجيب وعبد الله جمعة ومحمد نصر تدريبات خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبى، وأدى حراس المرمى تدريبات خاصة، تحت قيادة مصطفى كمال، قبل أن يُختتم المران بتقسيمة مصغرة شارك بها كافة اللاعبين.