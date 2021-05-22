شكرا لقرائتكم خبر عن العشب الصناعى يهدد السعيد وإكرامي بالغياب عن مباراة بيراميدز وإنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لإراحة الثنائي عبد الله السعيد، وشريف إكرامي، وبعض اللاعبين الآخرين، في مباراة إنيمبا النيجيري، بإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويفكر الجهاز الفني للفريق السماوي، في اتخاذ تلك الخطوة، بسبب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي، حيث فضّل أروابارينا ومعاونيه إراحة السعيد وإكرامي، لعدم تعرضهما لخطر الإصابة بسبب أرضية الملعب، وذلك لحاجة الفريق لجهودهما خلال المرحلة المقبلة.

ويتجه أروابارينا للدفع بالحارس أحمد الشناوي، على حساب إكرامي في مباراة إنيمبا، ليقترب الحارس الدولي من تسجيل مشاركته الأولى بالبطولة الأفريقية بالموسم الجاري، على أن يعلن المدرب الأرجنتيني التشكيل الرسمي للمباراة في الـ12 ظهر غد الأحد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره إنيمبا غدًا الأحد، في إياب ربع نهائي دوري كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، ووضع الفريق السماوي قدمًا في نصف نهائي البطولة، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1.