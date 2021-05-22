شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول منتظرة تعلن انتهاء زمن المهاجم المحطة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المهاجم المحطة" باتت الكلمة الأكثر استفزازا لجماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، التي كانت تسمع تلك الكلمة مرارا كتبرير على تراجع أداء مهاجمي الفريق في وقت سابق، قبل تألق محمد شريف مع الأهلي في الموسم الجاري، لتتعلق الآمال بالمهاجم الشاب الذي أعاد اكتشاف نفسه بعد عودته من الإعارة، إلا أن مسألة بديل محمد شريف باتت تثير القلق من جديد.

وشهدت الفترة الماضية تألق 3 لاعبين من معاري الأهلي في الأندية الأخرى، ليكون لهم دور مؤثر جعلهم يتصدرون المشهد، وتصبح عودتهم إلى الفريق مطلبا جماهيريا.

أحمد ياسر ريان

شارك أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا، في 19 مباراة منذ انتقاله إلى فريقه الجديد في يناير الماضي، أحرز خلالها 12 هدفا من بينها 11 هدفا في مسابقة الدوري العام ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

عمرو جمال

يخوض الغزال، عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، واحدا من أفضل مواسمه بعدما نجح في إحراز 11 هدفا مع الطلائع خلال مشاركته في 22 مباراة من بينها 10 أهدف في الدوري، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

أحمد عبد القادر

خاض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة 17 مباراة مع الفريق السكندري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، بالإضافة إلى دوره المؤثر وتفوقه الواضح في المواجهات الفردية مع المدافعين، وهو ما يرشحه للعودة بقوة إلى الفريق الأحمر.