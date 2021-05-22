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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى بيان رسمى: عقوبات اتحاد الكرة مبالغ فيها وقدمنا التماسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضح مصيلحى أنه على تواصل دائم ومستمر مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسن لدعمهم ومساندتهم، وأن مجلس إدارة النادى على ثقة كبير بقدرة الجهاز الفني على تخطى هذه المرحلة الصعبة وعدم التوفيق خلال المباريات الأخيرة و العودة مجدداً للعروض القوية التي قدمها الفريق.
وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى التماساً للاتحاد المصرى لكرة القدم لتخفيض العقوبات التي اتخذتها إدارة المسابقات والتى صدرت اليوم بخصوص أحدث مباراة المصرى البورسعيدى والتى أقيمت يوم الخميس الماضى 20 مايو وتضمنت :
- إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه
- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.
- تغريم الطبيب عمرو الاشلم من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه.