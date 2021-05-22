الاتحاد السكندرى فى بيان رسمى: عقوبات اتحاد الكرة مبالغ فيها وقدمنا التماسا

القاهرة - سامية سيد -

وتواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع السادة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص هذه العقويات وطالب بمراجعة هذه القرارات بشكل كامل بما يحقق العدالة بين جميع الأندية فى نفس الأحداث والمواقف المتشابهة.

وأوضح مصيلحى أنه على تواصل دائم ومستمر مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسن لدعمهم ومساندتهم، وأن مجلس إدارة النادى على ثقة كبير بقدرة الجهاز الفني على تخطى هذه المرحلة الصعبة وعدم التوفيق خلال المباريات الأخيرة و العودة مجدداً للعروض القوية التي قدمها الفريق.