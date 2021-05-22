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الأهلى فى صدارة ترتيب جدول الطائرة.. والزمالك فى الوصافة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات إتحاد الكرة الطائرة عن مواصلة تصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 58  نقطة و يتبقى له لقاء مؤجل ، حيث لعب الأهلى 20 مباراة ، فاز فى 19 و خسر فى واحدة . 

أما الزمالك فيتواجد فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة ، حيث لعب 18 لقاء فاز فى 17  و خسر لقاء وحيد و يتبقى له 3 مؤجلات بسبب المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية التى خسر لقبها فى تونس مؤخرا من الترجى . 

 

 فيما يأتى فريق سموحة فى المركز الثالث برصيد 45  نقطة حيث لعب 20 مباراة فاز فى 15  و خسر فى 5 لقاءات و يتبقى له مؤجلة . 

 

أما فريق طلائع الجيش فيتواجد فى المرتبة الرابعة برصيد 40  نقطة ، حيث لعب 18  لقاء فاز فى 14 و خسر 4 و يتبقى له 3 مؤجلات ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المرتبة الخامسة برصيد 36 نقطة حيث لعب 19  مباراة فاز فى 13  و خسر فى 6  لقاءات و يتبقى له مؤجلتين .


وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال ، وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

 

كما شهد تعديل جدول الدورى تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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