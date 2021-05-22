شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه عضو لجنة الزمالك: تقسيم الملفات على أعضاء اللجنة وفقا للتخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة تعمل على توزيع وتقسيم ملفات النادى على جميع الأعضاء لتوفير مناخ من التركيز على أعضاء اللجنة وتسهيل حل الأزمات التى يعانى منها النادي فى الوقت الراهن.

وقال حسام المندوه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللجنة الحالية تسعي جاهدة لتوفير موارد مالية تساهم فى استقرار النادي، لذا فإنه سيتم تقسيم الملفات جميعا على أعضاء اللجنة ليكون كل عضو متخصص فى ملف وسيتم توزيع الأدوار وفقا للرؤية الجماعية داخل اللجنة والتي ستساهم في محاولة حل مشاكل النادي في أسرع وقت ممكن.

من جهته أكد هاني برزي، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، أن المهمة المكلفين بها ليست سهلة وهي إعادة الاستقرار لنادي الزمالك وتوفير موارد مالية تساهم في استكمال مسيرة الاستقرار داخل نادي الزمالك.

وقال برزي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المهمة رغم صعوبتها لكنها ليست مستحيلة، وإن اللجنة تحتاج لوقت حتى تنجح في تنفيذ افكارها التي تهدف فقط لخدمة نادي الزمالك أولا وأخيرا.

وأضاف برزي أن اللجنة لا تملك عصا سحرية لحل جميع الازمات في يوم وليلة ولكنها ستعمل علي مدار اليوم لحل أزمات النادي ، مختتما تصريحاته بأنه يعلم ان جماهير الزمالك تنتظر الكثير من اللجنة المكلفة حديثا بإدارة النادي ، وان اللجنة ستعمل علي اسعاد الجماهير وما يخدم مصلحة النادي من أول يوم للمهمة وحتي اخر لحظة.

من ناحية أخرى أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادى العمل فى كل الملفات، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وأضاف لبيب، فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك عقب توليه المهمة، أن اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق الكرة والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وتابع لبيب، "لسنا طرفا فى أى أزمة مع أحد ومهمتنا فى غاية الصعوبة ولكننا نسعى للعمل والنجاح في تنفيذها ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع في حل كافة الملفات بالنادي".

وشدد رئيس اللجنة قائلا، "نتمسك بالحفاظ على حقوق النادي في كل المجالات والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأي ظلم للنادي".

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى أن اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادي وسيتم خلال أول 15 يوما في عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وشدد لبيب على أنه سيتم تخصيص متحدث رسمي لإدارة النادي ومتحدث لفريق الكرة في الفترة القادمة مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين في كل الفرق سيتم العمل عليه وأن أي لاعب من القوام الرئيسي ولم يوقع لأي نادي آخر سيستمر بصفوف الزمالك الفترة القادمة.