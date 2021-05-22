شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن التجديد لعماد النحاس: عقده معنا إلى مالا نهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق يرتبط بكلمته مع إدارة النادى، وهو ما أكدته المواقف السابقة، بعدما رفض عروضاً أعلى من عرض المقاولون فى الموسم الماضي حباً فى قلعة الجبل الأخضر.

وقال عادل فى تصريحات خاصة، عقد النحاس معنا إلى مالا نهاية وكل الحديث الدائر عن تلقيه عروضاً أخرى هو مجرد شائعات لا صحة لها.

وأضاف، الجهاز الفني يركز فى الفترة الحالية على تعديل المسار خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر مع بداية الدور الثاني بالدوري لوضع ذئاب الجبل في المكانة التي يستحقونها.

وعاد فريق المقاولون العرب إلى استئناف التدريبات الجماعية استعداداً للقاء المقبل أمام نظيره بيراميدز، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقام مباراة المقاولون وبيراميدز الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادلوا في 6 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.