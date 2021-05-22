حسين لبيب: سنتخذ قرارا بشأن فرجاني ساسي غدا.. ومجلس منتخب للزمالك 24 نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة نادى الزمالك، أن مهمة الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء ستكون من أجل إجراء انتخابات بحيادية ونزاهة ليتولى المجلس المنتخب القادم مهمته فى 24 نوفمبر المقبل، ولا توجد أى نية لدى اللجنة من أجل الاستمرار لمدة أكثر من ذلك.

وأضاف "لبيب"، خلال تصريحات تليفزيونية، "نتسلم نادى الزمالك غدًا وخلاله سيتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم الاتفاق على قرارات خاصة بتجديد فرجانى ساسى وتعيين مشرف على الكرة ومتحدث رسمى للنادى وكل هذه القرارات سترضى جماهير الزمالك".

وتابع، "أطمئن الجماهير الكبيرة للقلعة البيضاء بأنه سيتم الحفاظ على جميع اللاعبين فى جميع الألعاب، خاصة فريق الكرة وأيضا سيكون هناك تجديد عقود لاعبى كرة اليد خلال الفترة القادمة".

واختتم قائلا، "سيتم تعيين متحدث رسمى عن النادى ومتحدث رسمى عن فريق الكرة وسنجلس مع كارتيرون لمعرفة كل ما يحتاجة من متطلبات خلال الفترة القادمة من أجل توفير الأجواء الجيدة لفريق الكرة واستمرار المنافسة على بطولة الدورى المصري".

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن تشكيل لجنة جديدة تقود النادى الفترة القادمة، وتتكون اللجنة من، حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتربى نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهانى بيرزى وعمرو أدهم والدكتور المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور السمرى مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.