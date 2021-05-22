شكرا لقرائتكم خبر عن عرابى يعد بميدالية أولمبية للملاكمة فى طوكيو.. ويتحدث عن فترة الإعداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد عبد الرحمن عرابى، بطل الملاكمة فى وزن 81 كجم، الشعب المصرى بالتتويج بميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل .

وقال عرابى فى فيديو لـ الخليج 365، إنه يخوض مرحلة إعداد قوية، خاصة بعد نجاحه فى حصد ذهبية بطولة ليتوانيا الدولية التى اختتمت مؤخرا فى إطار الإستعداد لطوكيو .

وأشار عرابى إلى أن تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى له عقب ذهبية ليتوانيا دافع كبير لمواصلة مسيرة الإنجاز بحصد ميدالية للملاكمة فى المحفل الأوليمبى .

كما أكد عرابى على خوض معسكر تدريبى مغلق بإسبانيا أول شهر يونيو المقبل قبل خوض منافسات الدورة الأولمبية لاستكمال خطة الإعداد .

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.