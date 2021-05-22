شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 22 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 22 / 5 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها وزير الشباب والرياضة يعلن إقامة انتخابات الزمالك بعد 23 نوفمبر، ورسميًا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك.

وزير الشباب والرياضة يعلن إقامة انتخابات الزمالك بعد 23 نوفمبر

كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن انتخابات نادى الزمالك ستقام عقب 23 نوفمبر المقبل عقب انتهاء فترة مجلس الزمالك السابق.

رسميًا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك.

اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

أحال مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادى الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد عليها .

الزمالك يُغادر إلى الإسكندرية استعدادًا للمصرى وحازم إمام يقوم بدور السائق.. صور

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، السبت، إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الجزيرى وفيصل يستغلان غياب أحداد لتثبيت أقدامهما فى هجوم الزمالك

يسعى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاستغلال غياب المغربى حميد أحداد عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة بالتواء فى الكاحل من أجل تثبيت أقدامه فى قيادة هجوم الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

10 أيام تفصل محمود علاء عن العودة لتدريبات الزمالك.. ويظهر فى مواجهة أسوان

مازال محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يخضع لبرنامج التأهيل الخاص الذى تم تحديده من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مواجهة إنبي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

اختبار طبى ليوسف أوباما لتحديد موقفه من لقاء المصرى البورسعيدى

يخضع يوسف أوباما لاعب الزمالك، لاختبار طبى اليوم، لتحديد موقفه من مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.