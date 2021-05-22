شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الصعود لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على صرف مكافأة إجادة لفريق الكرة بعد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

تأتي مكافأة الإجادة التي قرر مجلس إدارة الأهلي صرفها للاعبين بخلاف المكافأة المقررة في اللائحة بخصوص التأهل لنصف نهائي إفريقيا، بعد الروح العالية والقتالية التي ظهر عليها اللاعبون في مباراة صن دوانز وإصرارهم على خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي الأفريقي.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.