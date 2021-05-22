شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال الجالية المصرية بجنوب أفريقيا بتأهل الأهلي لنصف نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي الرسمية فيديو لاحتفال اللاعبين والجهاز الفنى بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وأحضرت الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا تورتة للاحتفال بالفريق فى فندق الإقامة بحضور كل أعضاء البعثة الحمراء بجنوب أفريقيا.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.