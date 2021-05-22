شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاتحاد السكندري تعليقا على الغرامة: "إزاى أتعاقب وأنا فى المدرجات؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري من تغريمه ماليا، فى العقوبات التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم على زعيم الثغر، على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى والتى انتهت بهزيمة أبناء الإسكندرية بهدف دون رد فى كلاسيكو المتوسط.

وجاء فى نص عقوبات لجنة المسابقات باتحاد الكرة على النادي السكندري تغريم الطبيب عمرو محمود الأشلم من نادى الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري".

ويؤكد رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تواجد فى مدرجات المباراة أمام المصري، ولم ينزل لأرض الملعب، ولم يحتك بأى من عناصر اللعبة، سواء الفريق المنافس، أو حكام المباراة، موضحا أنه فوجئ بالعقوبة وما زال مصدوما منها".

وتابع الأشلم، "أول مرة أشوف عقوبة على حد في المدرجات، أنا حتى معروف عني الهدوء وعدم الانفعال، ولم أتلفظ بلفظ واحد يسيء للفريق المنافس أو حكام اللقاء، حتى أنى لم أنزل لأرضية الملعب قبل أو بعد المباراة، أول مرة في حياتي أرى عقوبة بهذه الغرابة".

وتضمنت عقوبات الاتحاد السكندري أيضا إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

كذلك ايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري، ومنع محمد عبد الجليل الشهير بالأجنبي، عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.