شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 5 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الأهلي يُسقط صن داونز للمرة الثانية ويواصل رحلة "النجمة العاشرة"، واتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد.

الأهلي يُسقط صن داونز للمرة الثانية ويواصل رحلة "النجمة العاشرة"

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التى أجرتها بعثة الفريق صباح اليوم، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

رسميًا.. حسين لبيب رئيسًا للجنة إدارة نادى الزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك.

اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

أحال مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادى الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد عليها .

الاتحاد السكندرى يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة رسميا

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التظلم رسمياً على عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم، التى صدرت اليوم بحق زعيم الثغر، على خلفية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، وكان في مقدمتها إيقاف العميد حسام حسن المدير الفني للفريق أربعة مباريات.

شوقى غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبى فى معسكر يونيو

استقر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على ضم 28 لاعباً لمعسكر الفراعنة فى شهر يونيو المقبل، ضمن برنامج الفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو التى تنطلق فى يوليو المقبل.

المقاولون يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بنجم ذئاب الجبل

كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن حقيقة اهتمام النادى الأهلى بعبد الله ياسين صانع ألعاب الفريق خلال الميركاتو الصيفى المرتقب، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لم يتحدث معنا أحد من الأهلى بخصوص اللاعب، وكل لاعبينا مميزين وطبيى أن يدخلوا فى اهتمامات الأندية الكبرى، ولكن ملف الانتقالات مغلق حتى تحسين وضع المقاولون.

بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا.. فيديو وصور

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم السبت، بمدينة آبا النيجيري استعدادا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.