شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سوريا يستدعى مدافع الاتحاد السكندرى لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى منتخب سوريا ، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، مدافع الاتحاد السكندري عمر الميداني للمعسكر الذى يقيمه المنتخب السوري فى الإمارات والصين لخوض مباريات ودية استعدادا لتصفيات كاس العالم عن قارة آسيا.

ويطير الميداني لسوريا مع بداية فترة التوقف الدولي، على أن يكون التجمع فى سوريا وبعدها الطيران للإمارات لإقامة المعسكر الذى بدأ منذ ساعات ببعض اللاعبين.

وبدأ المنتخب السوري أمس، الجمعة، معسكره في دبي استعدادا لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، "المعسكر بدأ بحصتين، الأولى كانت صباحية في الصالة الرياضية للفندق، والثانية مسائية على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم".

وأوضح أن اللاعبين الذين انضموا للمعسكر حتى الآن هم: إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم (حراس مرمى)، أحمد الصالح، حسين جويد، علاء الدين دالي، محمد عنز، يوسف الحموي، مؤمن ناجي، محمد ريحانية، وسيتم انضمام باقي اللاعبين في الساعات المقبلة.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى ، فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السورى عمرو الميدانى، لمدة موسم ونصف الموسم، في يناير 2020، والذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز والكويت الكويتى، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز قلب الدفاع.