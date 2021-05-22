شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 22 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 22 / 5 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الأهلي يُسقط صن داونز للمرة الثانية ويواصل رحلة "النجمة العاشرة"، واتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد.

الأهلي يُسقط صن داونز للمرة الثانية ويواصل رحلة "النجمة العاشرة"

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التى أجرتها بعثة الفريق صباح اليوم، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

اتحاد الكرة يعلن إحالة مذكرة الأهلى ضد الزمالك للجنة المسابقات للرد

أحال مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادى الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد عليها .

المقاولون يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بنجم ذئاب الجبل

كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن حقيقة اهتمام النادى الأهلى بعبد الله ياسين صانع ألعاب الفريق خلال الميركاتو الصيفى المرتقب، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لم يتحدث معنا أحد من الأهلى بخصوص اللاعب، وكل لاعبينا مميزين وطبيى أن يدخلوا فى اهتمامات الأندية الكبرى، ولكن ملف الانتقالات مغلق حتى تحسين وضع المقاولون.

الأهلي يشكر رئيس الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى محمد سعد، رئيس الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، على المجهود الكبير الذى بذله مع البعثة منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، وتذليل كافة الصعاب والتواجد مع البعثة بشكل دائم خلال التدريبات وقبل وبعد المباراة، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية.

موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 ، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بلوزداد بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التى انتهت عليها مباراة الإياب.

صحف جنوب أفريقيا تبرز دور موسيمانى فى قيادة الأهلى لإقصاء صن داونز

أبرزت صحف جنوب أفريقيا تأهل فريق الأهلى لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع مضيفه فريق صن داونز بنتيجة 1 – 1، فى لقاء الإياب الذى انتهى منذ قليل، ليحجز الأهلى مقعده فى دور قبل النهائي بمجموع اللقائين بنتيجة 3 – 1، بعدما حقق الفوز ذهابا السبت الماضى فى القاهرة بثنائية نظيفة.