وردة يتفوق على كوكا.. باوك يقتل أولمبياكوس في +90 ويحرمه من الثنائية بالتتويج بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق باوك بلقب كأس اليونان نسخة موسم (2020 - 2021) عقب الفوز على أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب " أثينا الأولمبي سبيروس لويس".

المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري عمرو وردة من جانب باوك، في المقابل لعب هداف أولمبياكوس أحمد حسن "كوكا".

أهداف المباراة بدأت في الدقيقة 35 من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق أديلينو فيرينها من ضربة جزاء، في المقابل أحرز يان مفيلا هدف التعادل لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة أحرز مايكل كرمينسيك هدف الفوز لصالح باوك لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-1).

وحرم باوك منافسه أولمبياكوس من الحصول على الثنائية في الموسم الحالي بعد الفوز بلقب الدوري اليوناني.

باوك أيضًا انتزع اللقب من أولمباكوس بعد الفوز بها بالموسم الماضي، ليرتفع رصيد رفاق وردة باللقب إلى أربعة، في المقابل يظل أولمبياكوس في الصدارة برصيد 18 لقبًا.