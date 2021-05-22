تعرف على مشوار الأهلي والترجي نحو نصف النهائي الثأري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مواجهة نارية سيلتقي خلالها الأهلي بالترجي بطل تونس في نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا 2020/2021، لتمثل تحديا جديدا للمارد الأحمر في رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 و19 من يونيو المقبل في تونس، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي تمكن من بلوغ دور نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطيه عقبة فريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

وتمكن الترجي من الإطاحة بفريق شباب بلوزداد بطل الجزائر بركلات الترجيح، بعد أن فاز بلوزداد في الذهاب بهدفين دون رد وفاز الترجي في العودة بالنتيجة ذاتها.

وسيسعى الأهلي للثأر من الترجي بعدما تُوج فريق الدم والذهب بلقب نسخة 2018 بإسقاط بطل إفريقيا في النهائي برادس بثلاثية نظيفة، ليتفوق في نتيجة مجموع المباراتين (4-3) حيث خسر في القاهرة (3-1).

مشوار الترجي

اقتنص بطل نسختي 2018 و2019 صدارة المجموعة الرابعة في البطولة التي كان يتواجد بها الزمالك، بعدما جمع 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

وتأهل الترجي إلى دور المجموعات بعد تجاوز الأهلي الليبي في دور الـ32، حيث تعادل الفريقان في ليبيا (0-0)، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على أرضه بنتيجة (3-2) بعدما كان قريبا من الإقصاء المبكر بالتعادل 2-2 قبل دقائق من النهاية.

وفي دور المجموعات، فاز الترجي على توينجيت السنغالي (2-1)، وتعادل مع مولودية الجزائر (1-1)، وحقق انتصارين على الزمالك (3-1) في تونس و(0-1) في مصر، ليضمن التأهل بعد الجولة الرابعة.

ثم تلقى الترجي هزيمة مفاجئة على يد توينجيت (2-1) في السنغال، ليخوض مواجهة مولودية الجزائر وعينه على اقتناص صدارة المجموعة، وتعادل الفريقان (1-1) ليتأهل الفريق الجزائري إلى دور الثمانية.

وفي ربع النهائي، خسر الترجي ذهابا أمام شباب بلوزداد الجزائري (2-0)، قبل أن يعدل النتيجة في لقاء العودة على ملعبه، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي منحت بطاقة التأهل لبطل تونس.

مشوار الأهلي

بطل إفريقيا وصاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل المركز الثاني خلف سيمبا، وحصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وكان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على سونيديب بنتيجة (5-0) في مجموع مباراتي دور الـ32، حيث فاز في النيجر (0-1) قبل أن يكرر انتصاره في مصر بنتيجة (4-0).

وفي مرحلة المجموعات، فاز الأهلي على المريخ 3-0 في الجولة الأولى، وخسر أمام سيمبا 1-0 في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب 2-2 قبل أن يفوز عليه في الكونغو بثلاثة نظيفة.

وفي الجولة الرابعة، تعادل الأهلي مع المريخ (2-2) في السودان، قبل أن يفوز على سيمبا في مصر (1-0) بالجولة الأخيرة.

وفي ربع النهائي، تمكن الأهلي من حسم التأهل بعد تعادله 1-1 أمام صنداونز في بريتوريا إيابا ليبلغ المربع الذهبي بالتفوق (3-1) بعد حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.