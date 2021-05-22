مصدر لمصراوي: اتجاه في بيراميدز لإراحة السعيد وإكرامي أمام إنيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل نادي بيراميدز، أن المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، يتجه لإراحة ثنائي الفريق عبد الله السعيد وشريف إكرامي من مواجهة إنيمبا والمقرر لها يوم الأحد ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء السبت :"إقامة المباراة على ملعب النجيل الصناعي جعل الجهاز الفني يفكر في إراحة السعيد وإكرامي لعدم تعرضهما لخطر الإصابة بسبب أرضية الملعب".

ومن المتوقع أن يشارك أحمد الشناوي كحارس أساسي مع بيراميدز في مباراة الغد، ليدون ظهوره الرسمي الأول بالبطولة الأفريقية.

وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بالأسبوع الماضي على حساب بطل نيجيريا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ليصبح بطل مصر قريبًا من الوصول لدور نصف النهائي.