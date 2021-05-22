"الأهلي مشكلتنا الوحيدة".. مدرب صنداونز يتحدث عن الخروج من دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مانكوبا مانجكيثي المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي بأنه يثق في مستوى فريقه وقدرته على تجاوز ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكن مشكلته أنه واجه الأهلي 3 مرات متتالية.

وقال مانجكيثي في تصريحاته بعد الخروج أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا :"إذا تذكرت لقد لعبنا أمام الأهلي الآن 3 مرات على التوالي، وهذا دليل أن هناك فريق واحد فقط نعاني من أجل العبور منه، لقد تجاوزنا الأهلي في المرة الأولى ثم خسرنا أمام الوداد".

وتابع :"الأمر يعد صعبًا بعض الشيء لكن هذا الشيء نتعلم منه، نحن بالفعل بين أفضل 8 أندية، وقريبين للغاية من أفضل 4 أندية، لكن لسوء الحظ نلعب أمام الفريق المرشح للنهائي".

وأضاف :"في هذا البطولة عندما يفوز علينا الوداد يتمكن من الوصول للنهائي ويحقق البطولة، وعندما يفوز علينا الأهلي يتأهل للنهائي ويفوز، لذا فنحن ننافس في مستوى يحتاج إلى دفعة من أجل الوصول لربع النهائي".

وواصل :"استقبلنا هدفين في القاهرة من أخطاء فردية، لكننا سيطرنا على اللقاء في الذهاب وسيطرنا عليه في العودة، لكن في وقت كهذا نحن نقول أن السيطرة على المباراة وعدم الفوز بها لا يعني شيء".

واختتم قائلًا :"كل الحقائق تقول أننا قريبين للغاية من بلوغ نصف النهائي، لكن المشكلة دائمًا التي تواجهنا أننا نواجه في ربع النهائي المنافس الذي يفوز بالبطولة".