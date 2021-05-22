الاتحاد يقدم التماسًا إلى اتحاد الكرة لتخفيض عقوبة إيقاف حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أرسل نادى الاتحاد السكندرى ألتماساً للاتحاد المصرى لكرة القدم لتخفيض العقوبات التي أتخذتها إدارة المسابقات و التي صدرت اليوم بخصوص أحدث مباراة المصرى البورسعيدى و التي أقيمت يوم الخميس الماضى 20 مايو.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف عامل الاتحاد السكندري الذي قام بمحاولة الاعتداء على إبراهيم نور الدين حكم مباراة فريقه أمام المصري لنهاية الموسم.

وجاء بالعقوبات أيضا، إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي.

وأكدت إدارة النادي السكندري أن جميع هذه العقوبات مبالغ فيها و بصفه خاصة العقوبة الموقعة ضد حسام حسن الذى لم يصدر منه أفعال على الإطلاق تستوجب هذه العقوبة المبالغ فيها.



وجاءت العقوبات على النحو التالي:

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

- ايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

- توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.