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بالفيديو.. سواريز باكيا: قللوا من شأني في برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهر التأثر على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بلقب ، مشيرا إلى أنه سيظل ممتنا لهذا النادي.

وساهم سواريز في تتويج أتلتيكو ببطولة الليجا بعد تسجيل هدف الفوز على بلد الوليد بنتيجة (2-1) في الجولة الـ38 الأخيرة من البطولة.

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة باكيا: "أشياء كثيرة تمر في رأسي بعد الموقف الذي كان علي أن أعيشه وكيف قللوا من شأني".

وأضاف: "فتح أتلتيكو الأبواب أمامي، لهذا السبب سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي الرائع لثقتهم بي، أتذكر زوجتي وأطفالي الذين عانوا معي".

وأتم مهاجم السابق قائلا: "انظروا إلى إحصائياتي، فزت بخمسة من أصل سبع بطولات للدوري، هذا هو لويس سواريز".

يُذكر أن سواريز رحل عن برشلونة وانتقل إلى أتلتيكو مدريد بشكل مجاني بعدما قرر الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا الاستغناء عنه.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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