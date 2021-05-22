أول قرارات الخطيب بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق بعد تجاوز صنداونز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وحرص محمود الخطيب رئيس البعثة علي إستقبال الفريق في فندق الإقامة وهنأهم على التعادل والذي ضمن لهم التأهل، وكشف مصدر في تصريحاته لمصراوي أن الخطيب قرر صرف مكافأة للفريق بخلاف ما تنص عليه اللائحة .

وقال أن الخطيب اثني علي أداء اللاعبين وكفاحهم خاصة في ظل الظروف التي عاشها الفريق من ضغط مباريات خلال الفترة الماضية .

وأشاد رئيس البعثة بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن التأهل لنصف نهائي البطولة يعد خطوة إيجابية كبيرة نحو الحفاظ على اللقب.

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على استكمال المشوار في مباراتي نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية وإحراز اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي.

واستطاع الأهلي أن يفوز على صنداونز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليضرب موعدًا من الترجي في نصف النهائي.