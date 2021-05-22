رئيس الزمالك يكشف كواليس أول اجتماع لمجلس الإدارة المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت، إن المجلس الجديد لإدارة النادي، سيكون وراء فريق الكرة ومهمته الحفاظ عليه ليكمل مشواره من أجل تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن اليوم السبت، من خلال مؤتمر صحفي تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي سيقود نادي الزمالك حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف لبيب في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم:" مهمتنا محددة هي إجراء الانتخابات بحيادية لاستكمال مسيرة نادي الزمالك".

وتابع: أطمئن الجماهير الكبيرة للقلعة البيضاء بأنه سيتم الحفاظ على جميع اللاعبين في جميع الألعاب وخاصة فريق الكرة"ز

وأوضح، أن مهمة الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء ستكون من أجل إجراء انتخابات بحيادية ونزاهة ليتولى المجلس المنتخب القادم مهمته في 24 نوفمبر المقبل، ولا توجد أي نيه لدى اللجنة من أجل الاستمرار لمدة أكثر من ذلك.

وأكد أن المجلس الجديد سيعقد اجتماعا في نادي الزمالك غدًا وخلاله سيتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة .

وأتم:" اجتماع الغد سيشهد مناقشة العديد من الملفات ومنها ملف التجديد لفرجاني ساسي وتعيين مشرف علي الكرة ومتحدث رسمي للنادي وكل هذه القرارات سترضي جماهير الزمالك".