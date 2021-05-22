محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ38 الأخيرة من النسخة الجارية للبطولة 2020/2021.

وعزز أتلتيكو تربعه على صدارة ترتيب الليجا رافعا رصيده إلى 86 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال مدريد الذي ظل في المركز الثاني رغم فوزه على فياريال.

وتوقف رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير، ليرافق كل من هويسكا صاحب المركز الـ18 وإيبار متذيل الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية.

وكسر أتلتيكو احتكار ريال مدريد وبرشلونة ليحصد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لقب الليجا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، والأول منذ موسم 2013/2014.

وعزز الروخي بلانكوس مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقبا لبرشلونة في المركز الثاني.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67.

وفي المباراة الأخرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، كان ريال مدريد بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب، وهو ما لم يتحقق في النهاية.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة رقم 84 بعد تحويل تأخره بهدف أمام فياريال إلى فوز متأخر بنتيجة (2-1)، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتأخر الريال بهدف في الشوط الأول سجله يريمي بينو بعد مرور 20 دقيقة، قبل أن يرد الفريق الملكي في الشوط الثاني بثنائية كريم بنزيما ولوكا مودريتش في الدقيقتين 87 و92.