تاريخ مواجهات الاهلي والترجي قبل نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2021

تواجه الاهلي والترجي على مدار العقدين الماضيين في 18 مباراة خلال الفترة من 2001 حتى 2018، وستكون مواجهتي هذا الموسم الـ 19 و20 في التاريخ بين الفريقين.

فاز الاهلي على الترجي في 8 مباريات، ويرجع أول فوز حققه المارد الأحمر على المكشخ إلى مباراة ذهاب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007، وانتصر الاهلي بثلاثية نظيفة لأمادو فلافيو وأسامة حسني ومحمد أبو تريكة.

بينما فاز الترجي 4 مرات في كل مواجهاته أمام الأهلي، ترجع المرة الأولى إلى مباراة إياب دور مجموعات 2007 بهدف دون رد سجله سلامة القصداوي.

وغلب التعادل على 6 مباريات بين الفريقين، من بينهم تعادلين سلبيين، الأول في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال 2001 في تونس، والثاني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الابطال عام 2018 في ستاد برج العرب بالاسكندرية.

تُعد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الاهلي والترجي (3/صفر) لكلا الفريقين. بدأ الاهلي بالفوز 3/صفر في دوري ابطال افريقيا 2007 على ستاد القاهرة.

وكرر الاهلي نفس نتيجة لكن بعد سنوات طويلة في دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية 2015 على ملعب الجيش بالسويس.

وفي ذهاب نهائي دوري الابطال 2018 فاز الاهلي 1/3 على ملعب الجيش ببرج العرب، ليضع يدًا على اللقب، لكن كل شيء تبدل في الإياب الذي شهد أول فوز عريض للترجي على الأهلي بنتيجة 3/صفر على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، وسجل الثلاثية اللاعب أنيس البدري ليقود الترجي للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

جميع نتائج مباريات الاهلي والترجي 2001-2018

الاهلي 0-0 الترجي (القاهرة) – ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2001.

الترجي 1-1 الاهلي (تونس) إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2001 (تأهل الاهلي).

الاهلي 3-0 الترجي (القاهرة) – ذهاب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007.

الترجي 1-0 الاهلي (تونس) – إياب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007.

الاهلي 2-1 الترجي (القاهرة) – ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2010.

الترجي 1-0 الاهلي (تونس) – إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2010 (تأهل الترجي).

الترجي 1-0 الاهلي (تونس) – ذهاب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2011.

الاهلي 1-1 الترجي (القاهرة) – اياب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2011.

الاهلي 1-1 الترجي – ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2012.

الترجي 1-2 الاهلي (تونس) – إياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2012 (تتويج الاهلي).

الاهلي 3-0 الترجي (السويس) – ذهاب مجموعات كأس الكونفدرالية 2015.

الترجي 0-1 الاهلي (تونس) – اياب دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2015.

الاهلي 2-2 الترجي (الاسكندرية برج العرب) – ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2018.

الترجي 1-2 الاهلي (تونس) – إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 (تأهل الاهلي).

الاهلي 0-0 الترجي (الاسكندرية برج العرب) – ذهاب مجموعات دوري ابطال افريقيا 2018.

الترجي 0-1 الاهلي (تونس) – اياب دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2018.

الاهلي 3-1 الترجي (الاسكندرية برج العرب) – ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018.

الترجي 3-0 الاهلي (تونس رادس) – اياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 (تتويج الترجي).

ما هو موعد مباراة الاهلي والترجي؟

أكد الكاف أن موعد مباراة الترجي والاهلي رقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين، سيكون في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، يوم الجمعة الموافق 18 يونيو أو يوم السبت الموافق 19 يونيو.

وسيستضيف المباراة الأولى الملعب الاولمبي حمادي العقربي (الأولمبي برادس في العاصمة التونسية) والذي شهد فوز الترجي بلقب البطولة عامي 2018 و2019 على حساب الاهلي والوداد المغربي.

أما مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون موعدها يوم الجمعة 25 أو 26 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

وكان البطل القياسي قد قرر نقل مبارياته القارية من الاسكندرية حيث ملعب برج العرب إلى العاصمة القاهرة على ستاد القاهرة والسلام خلال الموسم الماضي عندما توج على حساب الزمالك، ليرفع رصيده لـ 9 ألقاب بالبطولة.

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