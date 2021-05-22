تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي، لحساب الجولة 38 (الأخيرة)، والمقرر لها على ملعب أنفيلد روود بمدينة ليفربول.

يدخل ليفربول المباراة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلف تشيلسي (الثالث) بفارق نقطة واحدة، وسيسعي رفاق “محمد صلاح” الى تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، والتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ولفرهامبتون صاحب المركز الثاني عشر.

موعد مباراة ليفربول الاخيرة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم الاحد الموافق 23 مايو 2021، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي (1) ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي، كما تُنقل ايضا على قناة كانال سبورت، وقناة سكاي سبورت.

وحقق ليفربول أربع انتصارات متتالية فى الدوري الانجليزي، وكان آخرها فى الجولة الماضية خارج ملعبه امام بيرنلي بثلاثية نظيفة، بينما خسر كريستال بالاس فى الجولة الماضية على ملعبه أمام أرسنال بنتيجة 3-1.

يذكر ان لقاء الذهاب بين ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي قد شهد فوز كاسح للريدز بسباعية نظيفة، بواقع هدفين للنجم المصري محمد صلاح، وهدفين للبرازيلي “روبرتو فيرمينو”، وهدف لمينامينو، وهدف لساديو ماني، وآخر لهيندرسون.

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