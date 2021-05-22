حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، بعد تمكن كلا الفريقين من الترشح على حساب صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري – على الترتيب -.

وانتصر الاهلي على صن داونز في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي بنتيجة 1/3، علمًا بأنه تفوق في الذهاب 2/صفر، وتعادل في الإياب بجنوب أفريقيا 1/1.

ولم يواجه الاهلي مقاومة كبيرة للموسم الثاني على التوالي من صن داونز الجنوب أفريقي، حيث خاض أمامه مباراة ربع نهائي الموسم الماضي وانتصر ذهابًا 2/صفر وتعادل إيابًا 1/1، ليثبت أن ما حدث في ذهاب ربع نهائي 2019 عندما خسر 5/صفر كان مُجرد ضربة حظ لن تتكرر.

على النقيض، واجه الترجي خطر الخروج على يد شباب بلوزداد الذي لعب لأول مرة في دور إقصائي متقدم في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الترجي في الذهاب 2/صفر، لكن على الملعب الأولمبي برادس تمكن من تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني، لتتحول المقابلة لركلات جزاء انتصر فيها بنتيجة 3/4 بفضل تركيز الحارس البديل فاروق بن مصطفى.

متى موعد مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا؟

وأكد الكاف أن موعد مباراة الترجي والاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا سيكون يوم الجمعة الموافق 18-6-2021 أو يوم السبت الموافق 19 يونيو، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي (الأولمبي برادس في العاصمة التونسية) الذي شهد فوز الترجي بلقب البطولة عامي 2018 و2019 على حساب الاهلي والوداد المغربي.

أما مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون موعدها يوم الجمعة 25 أو 26 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، بعدما نقل البطل القياسي مبارياته القارية من الاسكندرية إلى القاهرة في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه على حساب الزمالك، ليرفع رصيده لـ 9 ألقاب.

تاريخ مواجهات الاهلي والترجي

تواجه الاهلي والترجي على مدار العقدين الماضيين 18 مرة في الفترة من 2001 حتى 2021، وستكون مواجهتي هذا الموسم الـ 19 و20 في التاريخ.

فاز الاهلي على الترجي في 8 مناسبات، ويرجع أول فوز إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2007، وانتصر الاهلي بثلاثية نظيفة لأمادو فلافيو وأسامة حسني ومحمد أبو تريكة.

بينما فاز الترجي 4 مرات فقط، كانت المرة الأولى في إياب مباراة دور مجموعات 2007 بهدف دون رد سجله سلامة القصداوي، وانتهت 6 مباريات بين الفريقين بالتعادل.

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