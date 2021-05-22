الترجي يتأهل لمواجهة الاهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

تأهل نادي الترجي الرياضي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ليواجه النادي الاهلي المصري، في تكرار لنهائي 2018 الذي شهد تتويج المكشخ بنتيجة 3/4 في مجموع الذهاب والإياب.

وواجه الترجي خطر الخروج من ربع نهائي دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، فبعد خسارته الفادحة بنتيجة 2/صفر في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائري، أخفق في هز الشباك على مدار الـ 45 دقيقة الأولى في لقاء الإياب على الملعب الأولمبي برادس اليوم السبت 22 مايو.

لكن تدخلات المدير الفني الوطني “معين الشعباني” غيرت كل شيء مطلع الشوط الثاني، حيث دفع بالثنائي عبد الرؤوف بن غيث وإلياس شيتي في الدقيقة 53 بدلاً من بن حميدة وكوليبالي.

ومنح عبد الرؤوف بن غيث قبلة الحياة لفريق الترجي حين ترجم سيطرة فريقه بهدف التقدم في الدقيقة 68، ليعزز من رغبة زملائه في تسجيل المزيد من الأهداف لتحقيق ريمونتادا تاريخية.

وفي الدقيقة 87 أضاف محمد بن رمضان الهدف الثاني للترجي بعد استغلال تمريرة جميلة من بطل نهائي 2018 “أنيس البدري”، لتتحول المباراة إلى ركلات جزاء ترجيحية، شهدت تألق غير عادي من الحارس البديل “فاروق بن مصطفى” الذي أخذ مكان المعز بن شريفية بشكل مفاجيء في الدقيقة 82، أي قبل 5 دقائق من هدف محمد علي بن رمضان.

ونجح فاروق بن مصطفى في قيادة الترجي للفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/4 بتصديات أكثر من رائعة، ليهدي هذا الفوز للمدرب معين الشعباني الذي وثق فيه.

متى موعد مباراة الاهلي والترجي؟

سيعمل الاهلي المصري على رد اعتباره من هزيمة نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 عندما يلاقي الترجي على ملعب رادس الأولمبي في الذهاب يوم 18 أو 19 يونيه المقبل.

وسيستضيف الاهلي مباراة الإياب يوم 25 أو 26 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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