فيديو | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني «ريمونتادا بلا فائدة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة ريال مدريد وفياريال لحساب الجولة الأخيرة (38) في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

حقق ريال مدريد الريمونتادا على فياريال، ونجح في خطف الانتصار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ولكنها بلا فائدة، حيث حسم جاره “أتلتيكو مدريد” اللقب الـ11 في تاريخه بعد فوزه على بلد الوليد.

وسجل اهداف ريال مدريد، كل من كريم بنزيمة في الدقيقة (87)، ولوكا مودريتش (2+90)، بينما سجل هدف فياريال الوحيد جيريمي بينو في الدقيقة (20).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة، ليحسم مركز الوصافة، بفارق نقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، في المقابل تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع، ليفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وانطلقت صافرة مواجهة ريال مدريد وفياريال من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

شوط ممل من ريال مدريد

دخل ريال مدريد المباراة بشكلٍ سيء للغاية، وبدا وكأنه خسر لقب الليجا منذ 10 جولات ماضية، وفشل في صناعة أي فرصة خطيرة، في ظل تقديم فياريال اداءً رائعًا.

وكاد فياريال يسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة، بع انفراد تام بالمرمى من كارلوس باكا، ولكن تداخل معه المدافع إيدير ميليتاو بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وخطف فياريال هدف التقدم على ريال مدريد في الدقيقة (20) عن طريق جيريمي بينو، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

واستغل بينو تمريرة جيرارد مورينو في ظهر دفاعات ريال مدريد المتخبط، ليروض الكرة بسهولة ويسددها من أعلي تيبو كورتوا لتسكن شباكه.

وصنع ريال مدريد الفرصة الأولى في الدقيقة (24)، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة نفذها مودريتش عرضية، وصلت لأسينسيو الذي سدد بالرأس، لكنها علت المرمى.

وتقدم ظهير فياريال بيدرازا من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية داخل المنطقة وصلت إلى كارلوس باكا، الذي فشل في السيطرة على الكرة، ليهدر فرصة مضاعفة النتيجة للغواصات الصفراء في الدقيقة (32).

وكان ريال مدريد قريب من تسجيل هدف التعادل في أخطر فرصة له في الشوط الأول عند الدقيقة (34)، عن طريق لوكا مودريتش الذي اقتحم منطقة الجزاء بمجهود فردي رائع وراوغ الدفاع قبل أن يسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن.

صحوة ملكية

استفاق ريال مدريد في الشوط الثاني، وهدد مرمى فياريال في الدقيقة (50)، عن طريق فينيسيوس جونيور الذي أنطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة وصلت سهلة في يد الحارس رولي.

وأضاع فينسيوس جونيور فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة (53)، بعدما تلقى تمريرة من لوكا مودريتش في عمق دفاع فياريال، ليسدد كرة بين يدي الحارس رولي من جديد.

وسجل كريم بنزيمة هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة (55)، حيث تلقى كرة عرضية من زميله كاسيميرو، وسدد رأسية على يسار الحارس رولي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأهدر بنزيمة فرصة محققة للتسجيل بغرابة شديدة في الدقيقة (66)، بعد خطأ فادح من حارس فياريال الذي تعرض للضغط من البديل رودريجو، ليمرر الكرة أمام الفرنسي الذي روضها وسدد في الشباك الخارجية.

وقام فياريال بهجمة مرتدة سريعة، وصلت في النهاية إلى جيريمي بينو الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة (70).

وتواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة من قبل ريال مدريد، وايضًا عن طريق كريم بنزيمة، بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه بعيدة عن المرمى في الدقيقة (72).

ونجح كريم بنزيمة اخيرًا في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة (87)، بعد تمريرة من رودريجو على حدود المنطقة، روضها بيمناه وأطلق تسديدة سكنت أقصى يسار مرمى حارس فياريال.

وأحرز لوكا مودريتش هدف الانتصار لفريق ريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك رولي، لتنتهي المباراة بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

فيديو اهداف ريال مدريد وفياريال

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