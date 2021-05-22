فيديو اهداف مباراة الترجي وشباب بلوزداد فى دوري ابطال افريقيا “ركلات الترجيح تحسم تأهل المكشخ”

شاهد فيديو اهداف مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا (الاياب)، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021، والتي أقيمت ملعب الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.

حسم الترجي التونسي (المكشخ) تاهله للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا عقب إقصاءه شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت من دور الثمانية بركلات الترجيح.

وتغلب الترجي على شباب بلوزداد بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 68 ومحمد بن رمضان في الدقيقة 86، ليعادل الترجي نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين نظيفين وليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها الترجي 3-2.

ويلتقي الترجي في الدور قبل النهائي مع الأهلي المصري الذي تغلب على صن دوانز الجنوب أفريقي 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فرض الترجي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق شباب بلوزداد الذي اعتمد على خطة دفاعية وغلق كافة المساحات مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وظهر الارتباك واضحا على لاعبي شباب بلوزداد وهو ما جعل محاولات الترجي الهجومية تشكل بعض الفرص الخطيرة في العشر دقائق الأولى من اللقاء لكنه فشل في تسجيل أية أهداف بسبب تألق الحارس توفيق موساوي.

وبعد مرور العشر دقائق الأولى استطاع لاعبو شباب بلوزداد أن يغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى مرماهم لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت فرصة خطيرة للترجي عندما سدد غيلان الشعلالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأهدر شباب بلوزداد فرصة تسجيل هدف التقدم عندما مرر أمير سعيود كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها حمزة بلحويل بتسديدة قوية من داخل منقطة الست ياردات لكن كرته علت العارضة.

واستمرت محاولات الترجي الهجومية لكنها لم تسفر عن شيء ليمر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي.

واستمرت سيطرة الترجي على مجريات اللعب ومحاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل استمر تراجع شباب بلوزداد لوسط ملعبه واعتماده على الهجمات المرتدة ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 68 والتي شهدت تسجيل الترجي لهدف التقدم عندما مرر إلياس شيتي كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها عبد الباسط خالد بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالعارضة لترتد إلى عبد الرؤوف بن غيث الذي استلمها على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 86 سجل محمد بن رمضان الهدف الثاني للترجي بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف توترت المباراة قليلا وشهدت مشادات بين لاعبي الفريقين مما جعل أمن الملعب يتدخل لتهدئة الأجواء.

وبعد استئناف اللعب تخلى شباب بلوزداد عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى الترجي بحثا عن تسجيل هدف في المقابل استمرت محاولات الترجي الهجومي بحثا عن تسجيل هدف ثالث ولكن كلاهما فشل في تسجيل الأهداف ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، واحتكام الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للترجي محمد بن رمضان وأنيس البدري وعبد الرؤوف بن غيث وأهدر غيلان شعلالي، فيما سجل لشباب بلوزداد أحمد قاسمي وزكريا دراوي وأهدر أمير سعيود وعادل جرار وشمس الدين نساخ، لتنتهي المباراة بفوز الترجي 3 / 2 بركلات الترجيح وصعوده للدور قبل النهائي لمواجهة الأهلي المصري.