الدوري الاسباني | شاهد فيديو اهداف اتلتيكو مدريد وبلد الوليد “سواريز يُحطم خطة الظاهرة”

شاهد فيديو اهداف مباراة اتلتيكو مدريد وبلد الوليد لحساب الجولة الأخيرة (38)، في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

حطم لويس سواريز خطة الظاهرة “رونالدو” مالك بلد الوليد في اهداء اللقب لفريقه السابق ريال مدريد، بعدما قاد فريقه اتلتيكو مدريد للتويج بطلاً للدوري الاسباني للمرة الاولى منذ عام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بفوزه على مضيفه 2-1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفوز الى مهاجمه الاوروجوياني لويس سواريز الذي سجل له هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم، بعد ان تخلف فريقه بهدف سجله اوسكار بلانو (18)، ثم عادل الارجنتيني انخل كوريا النتيجة لاتلتيكو (57).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 86 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني، مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2-1.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم بلد الوليد بهدف نظيف، وسجل اللاعب “أوسكار بلانو” الاتلتيكو عند الدقيقة 18 بعدما ضرب خط دفاع اتلتيكو مدريد وأنفرد بالحارس أوبلاك ووضع الكرة بباطن القدم فى الشباك.

وخلال الشوط الثاني واصل أتلتيكو مدريد محاولاته الهجومية في الدقائق التالية حتى أسفر ضغط الفريق عن هدف التعادل بتوقيع آنخل كوريا في الدقيقة 57 اثر هجمة منظمة وتمريرة لعبها يانيك كاراسكو من الناحية اليسرى ليسيطر كوريا على الكرة وسط مدافعي بلد الوليد ثم سددها ببراعة على يسار الحارس.

ورغم محاولة بلد الوليد لاستعادة التقدم في الدقائق التالية ، منح سواريز هدف التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 67 ليعوض فريقه عن الفرص التي أهدرها خلال المباراة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة انطلق خلالها سواريز من منتصف الملعب حتى وصل على حدود منطقة الجزاء وسددها ببراعة في المرمى على يمين الحارس ليكون هدف التقدم.

ولم تفلح محاولات الفريقين فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لأتلتيكو وتتويجه بلقب البطولة هذا الموسم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” مباراة اليوم على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا” معقل بلد الوليد، وهو يدرك أن مصيره بين يديه مع ابتعاده بفارق نقطتين عن غريمه وجاره ريال مدريد.

إلا أن الـ”الروخي بلانكوس” كادوا يُهدروا فرصة إبقاء مصيرهم بين أيديهم عندما وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف دون رد أمام أوساسونا حتى الدقيقة 82 في الجولة الماضية، عندما عادل البرازيلي رينان لودي النتيجة قبل ان يمنحه الأوروجوياني لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة 88 وسط فرحة جنونية.

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