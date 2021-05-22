بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وايبار في الليجا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار لحساب الجولة الأخيرة (38)، في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يخوض فريق برشلونة مباراة هامة وقوية تجمعه بنظيره إيبار علي أرضية الملعب البلدي إبوروا في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

يتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة حصدهم من خلال مشاركته في 37 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقي العملاق الكالتالوني 7 هزائم، وسجل لاعبوه 84 هدف وسكنة شباكه 38 هدف.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية علي يد فريق سلتا فيغو بهدفين مقابل هدف مما جعل الفريق يبتعد علي المنافسة عن لقب الليجا ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة بكل قوة وتركيز من أجل تعديل المسار وتصحيح الأخطاء التي وقع بها مما جعله فقد اللقب وسيقاتل من أجل حجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

على الجانب الآخر يدخل فريق إيبار صاحب المركز العشرون والأخير فى جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ونجح في تحقيق الإنتصار في 6 مباريات فقط وتعادل في 12 مباراة وتلقي 19 مباراة هزيمة.

وسقط إيبار في فخ الهزيمة في الجولة الماضية علي يد فريق فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف ويعاني إيبار الكثير بعد أن رحل إلي الدوري الدرجة الثانية وبعد الأداء المخيب الذي قدمه هذا الموسم لذا عليه محاولة تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء تجعله يخرج بصورة تليق به.

بث مباشر برشلونة وإيبار

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وإيبار فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة برشلونة وإيبار فى الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي (5) بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”.

برشلونة 1-0 إيبار

الملعب البلدي إبوروا

الدوري الاسباني (الجولة 38)

انتهت

تشكيلة برشلونة الاساسية: نيتو – سيرجينو ديست -رونالد اراوخو – جونيور فيربو -اوسكار جارسيا – فرينكى دى يونج – سيرخيو بوسكيتس – الايش موريبا – فرانشيسكو ترينكاو – جريزمان – عثمان ديمبيلى.

الدقيقة (81): جووووول – جريزمان – برشلونة.

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