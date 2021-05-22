بث مباشر | مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الليجا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وبلد الوليد لحساب الجولة الأخيرة (38)، في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يدخل فريق المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” مباراة اليوم على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا” معقل بلد الوليد، وهو يدرك أن مصيره بين يديه مع ابتعاده بفارق نقطتين عن غريمه وجاره ريال مدريد.

إلا أن الـ”الروخي بلانكوس” كادوا يُهدروا فرصة إبقاء مصيرهم بين أيديهم عندما وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف دون رد أمام أوساسونا حتى الدقيقة 82 في الجولة الماضية، عندما عادل البرازيلي رينان لودي النتيجة قبل ان يمنحه الأوروجوياني لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة 88 وسط فرحة جنونية.

الأتلتيكو هذا اللقاء سيكون حاسم جدًا، فهو بحاجه ماسه للانتصار ولا بديل عن ذلك من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، لذا سيقاتل بشراسة اليوم لخطف العلامة الكاملة لاعتلاء منصات التتويج بشكل رسمي، ولكن في حال التعثر وانتصار الريال فسوف يفقد اللقب لصالح الميرنجي.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف ريال مدريد، بينما بلد الوليد يحتل المركز قبل الأخير ويأمل في الفوز بالمواجهة للبقاء في الدوري على أمل تعثر منافسيه على الهروب من الهبوط.

بث مباشر اتلتيكو مدريد وبلد الوليد

تنطلق صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد وبلد الوليد فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اتلتيكو مدريد وبلد الوليد فى الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي (2) بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”.

أتلتيكو مدريد 2-1 بلد الوليد

الدوري الاسباني (الجولة الأخيرة)

ملعب نيوفو جوسي زورييلا

انتهت

تشكيلة اتلتيكو مدريد اليوم | أوبلاك – ماريو هيرموسو – خوسيه ماريا خيمينيز – فيليبي – كيران تريبير – يانيك فيريرا كاراسكو – ساؤول – كوكي – ماركوس يورينتي – لويس سواريز – أنخيل كوريا.

تشكيلة بلد الوليد اليوم | جوردي ماسيب – لوكاس أولازا – جواد الياميق – كيكو اوليفاس – سعيدو يانكو – أوسكار بلانو – فيدي – روكي ميسا – توني فيلا – شون ويسمان – ماركوس أندريه.

الدقيقة (18): جووووووول – أوسكار بلانو – بلد الوليد.

الدقيقة (57): جووووووول – أتلتيكو مدريد – أنخيل كوريا.

الدقيقة (67): جووووووول – أتلتيكو مدريد – لويس سواريز.

رسميًا: أتلتيكو مدريد يتوج بطلًا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه.

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