بث مباشر | شاهد مباراة الترجي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا «كورة اون لاين»

شاهد بث مباشر كورة اون لاين مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

تقام مباراة الترجي اليوم أمام نظيره شباب بلوزداد على ملعب الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، في مباراة نارية ومرتقبة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتبدو مباراة الترجي وشباب بلوزداد خارج التوقعات، رغم أن الفريق الجزائري وضع قدمًا في نصف النهائي، بالفوز في مباراة الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، سجلها زكرياء دراوي وأمير سعيود.

ويتطلع فريق الترجي لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لتعويض خسارته في مباراة الذهاب وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بثنائية دون رد للدخول في وقت إضافي.

على الجهة المقابلة، يملك شباب بلوزداد فرصة ذهبية لتحقيق المفاجئة بإقصاء غول أفريقيا، نظرًا لإمتلاكه فرص متعددة، حيث يحتاج الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لحسم تأهله إلى الدور الموالي، أو حتى الخسارة بفارق هدفين ما عدا نتيجة (2-0).

وتنقل مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الترجي وشباب بلوزداد، الحكم الجامبي “باكاري جاساما”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

الترجي 2-0 شباب بلوزداد

الملعب الأولمبي برادس (تونس)

دوري أبطال أفريقيا (إياب دور ال8)

مجموع الذهاب والإياب (2/2) وتأهل الترجي بفارق ركلات الجزاء 3/4

انتهت

بث مباشر مباراة الترجي ضد بلوزداد

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة تونس والجزائر على الملعب الاولمبي برادس بين الترجي وبلوزداد

أصحبكم على مدار الدقائق القادمة (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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الترجي خسر في الذهاب 2-0 ووضع نفسه في موقف لا يحسد عليه في الاياب

تشكيلة الترجي اليوم: المعز بن شريفية – حمدي النقاز – عبد القادر بدران – خليل شمام – أمين بن حميدة – فوسين كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – أنيس البدري – حمدو الهوني – خالد عبد الباسط.

تشكيلة بلوزداد اليوم: توفيق موساوي – شمس الدين نساخ – سفيان بوشعر – شويب كداد – مختار بلخيتر – حسام مرزوقي – بلال تاريكت – زكريا دراوي – أمير سعيود – حسين سليمي – حمزة بلحول

الشوط الأول

الدقيقة 5 | أفضلية من جانب الترجي لكن دون خطورة واضحة

الدقيقة 33 | بطاقة صفراء لمدافع نادي الترجي التونسي بن حميدة.

الدقيقة 45 | بطاقة صفراء للاعب نادي شباب بلوزداد بلال تاريكات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

الشوط الثاني

الدقيقة 53 | تغييران في صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي بنزول إلياس شيتي وعبد الرؤوف بنغيث بدلاً من بن حميدة وكوليبالي.

الدقيقة 62 | تغيير أول في صفوف نادي شباب بلوزداد الجزائري بنزول دجرار بدلاً من بلحول

الدقيقة 68 | تغيير ثالث في صفوف الترجي الرياضي التونسي بنزول سامح الدربالي بدلاً من خليل شمام.

الدقيقة 68 | جوووووووووووووووووول…البديل عبد الرؤوف بنغيث يسجل هدف تقدم نادي الترجي الرياضي التونسي في توقيت مثالي من المباراة.

الدقيقة 75 | ثاني تغييرات مدرب شباب بلوزداد الجزائري بنزول زكريا خالي بدلاً من بلال تاريكات.

الدقيقة 82 | تغيير مفاجيء بخروج المعز بنشريفية ونزول فاروق بن مصطفى في حراسة مرمى الترجي الرياضي التونسي.

الدقيقة 82 | تغيير خامس في الترجي بنزول ويليام توجوي بدلاً من حمدو الهوني.

الدقيقة 87 | جووووووووووووووووووول…هدف تاريخي لفريق الترجي الرياضي التونسي يسجله محمد علي بن رمضان في توقيت قاتل من اللقاء بعد تلقيه تمريرة من (أنيس البدري).. يا لها من ريمونتادا لفريق المكشخ أمام رفاق أمير سعيود هداف دوري ابطال افريقيا هذا الموسم ب 8 أهداف ..

الدقيقة 90 | 8 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع

الدقيقة 91 | بطاقة صفراء لحارس مرمى شباب بلوزداد “موساوي”.

الدقيقة 92 | تغيير ثالث في بلوزداد بنزول “أحمد قاسمي” بدلاً من مرزوقي.

الدقيقة 92 | تغيير رابع في بلوزداد بنزول بلخولا بدلاً من سليمي

الدقيقة 98 | صافرة نهاية الشوط الثاني بتقدم الترجي 2-0 ، لينتقل اللقاء إلى ركلات جزاء مباشرة.

(تنص لوائح الكاف على عدم لعب اشواط اضافية في مباريات ربع النهائي، ولعب ركلات الجزاء مباشرة).

ركلات الجزاء بين الترجي وشباب بلوزداد

❌ أمير سعيود يهدر أول ركلة – شباب بلوزداد.

✅ محمد بن رمضان يسجل أول ركلة – الترجي.

✅ أحمد قاسمي يسجل ثاني ركلة – شباب بلوزداد.

✅ أنيس البدري يسجل ثاني ركلة – الترجي.

✅ ثابتي العربي يسجل ثالث ركلة – شباب بلوزداد.

❌ غيلان الشعلالي يهدر ثالث ركلة – الترجي .

النتيجة الآن التعادل 2/2 وفرصة جديدة لشباب بلوزداد للتقدم

❌ دجرار يهدر الركلة الرابعة – شباب بلوزداد.

✅ عبد الرؤوف بن غيث يسجل الركلة الرابعة – الترجي.

❌ يهدر الركلة الخامسة – شباب بلوزداد.

الترجي يتأهل لمواجهة الاهلي المصري في نصف النهائي

بهذه النتيجة يترشح الترجي إلى نصف النهائي لمواجهة الاهلي المصري الذي تعادل في وقت سابق من مباريات اليوم 1/1 امام مضيفه صن داونز الجنوب افريقي ليتجاوزه بفضل فوزه في الذهاب 2/صفر بالقاهرة.

الترجي والاهلي تواجها في نهائي دوري ابطال افريقيا 2018، وفاز الاهلي على الترجي 3-1 في الاسكندرية، وفي الاياب فاز الترجي 3-0 وتوج بلقب البطولة.

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